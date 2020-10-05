隨著「一眉哥」安東尼戴維斯率領湖人闖進總冠軍賽，他的父親老戴維斯不禁回憶起2012年倫敦奧運，當時同跟安東尼戴維斯在美國男籃效力的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩，曾跟老戴維斯當面承諾將在整個奧運期間保護好他的兒子。

布萊恩是這支後來在倫敦奧運金牌戰擊敗西班牙的美國男籃隊上最資深球員，反觀安東尼戴維斯當時才19歲，是美國男籃全隊年紀最小的球員，不僅連1場NBA比賽都還沒打，更以2012年選秀狀元身分入選，內心自然充滿著不安與徬徨。

「當我們來到球員當時住的飯店，」老戴維斯接受《ESPN》訪問表示，「布萊恩特地走過來告訴我們，他會帶著我的兒子，也會保護我的兒子，整個奧運期間都會把我兒子帶在身邊，而事實上他做到了，不管他去了哪裡，我兒子也都在。」

沒想到倫敦奧運結束後，布萊恩仍跟安東尼戴維斯家族保持良好關係，只要湖人前往紐奧良作客遭遇鵜鶘，布萊恩都會特地跟安東尼戴維斯雙親打招呼，甚至也跟安東尼戴維斯經常用簡訊聯繫，卻從來不會自居安東尼戴維斯的心靈導師。

老戴維斯表示，最好的例子就是布萊恩從不試圖招募安東尼戴維斯跳槽湖人，布萊恩只是單純想要照顧一下這名未來有機會成為球星的年輕人，他也對一些年輕球員這樣做，沒想到相隔8年之後，一眉哥竟然穿上湖人球衣，甚至可能摘冠！

(中時 )