隨著NBA下個球季開打時間一延再延，目前最有可能開打時間至少要到明年1月以後，幾乎會跟明年7月23日開幕的東京奧運賽程衝突，NBA總裁席爾佛也在近日提前預告，聯盟不太可能為了東奧預留空窗期，代表想打東奧的NBA球員們恐怕要失望了。

「我認為到了最後，假如我們下個球季開始時間晚了，我們不太可能為了東京奧運而停下來，這不僅是一個停賽階段，或是為了他們在東京的比賽提供時間那麼簡單，」席爾佛說，「他們會需要一個賽前訓練營，也要在訓練營之後休息。」

席爾佛強調，在經歷新冠肺炎疫情引發的非常時期後，2020-21年球季大家必須做出一定程度的調整，不過他也坦承，NBA球員無法參加東奧，勢必影響到不少國家隊在奧運場上的素質，不僅是美國，澳洲、加拿大等國家隊都受影響。

只是說穿了，NBA下季開打日期一延再延，無非是想增加開放觀眾進場機率，畢竟那是聯盟重要收入來源之一，假如NBA球員最後無法參加東京奧運，這將是1992年巴塞隆納奧運後的首次，反正席爾佛也無須操心美國男籃的成績好壞。

(中時 )