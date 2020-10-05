重要星象：太陽在天秤，水星停滯期
太陽在天秤，合作、結盟方面的協商，對生涯、組織、架構產生衝撞。注意政治圈、國際局勢的變化動盪，有隨時擦槍走火的感覺。運用高壓的能量，帶來新的轉變，脫離舒適圈。水星停滯期，正視理財的事情，思考生死相關議題，唯有面對，才能超越恐懼、療癒內心。
工作注意：白羊、巨蟹、射手、水瓶
白羊：有命運性機會，要牢牢抓住
巨蟹：因應外界的牽引，做出改變
射手：他人專業上的堅持，勿覺得冒犯
水瓶：有好事發生，往下個階段前進
桃花注意：獅子、處女、天蠍、魔羯
獅子：愛情跟同情，要懂得分清楚
處女：不妨浪漫一下，或走可愛路線
天蠍：要主動溝通，不說別人不會懂
魔羯：對現狀感到很滿意
財運注意：金牛、雙子
金牛：默默處理資產的配置
雙子：金錢布局方面，有跟錢相關的好運
健康注意：天秤、雙魚
天秤：忙到容易恍惚，要好好休息
雙魚：工作上的操心，小心耗費心神、累到憔悴
文章來源：唐綺陽官方頻道
(中時新聞網)
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