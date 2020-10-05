日本不久前發生一起17歲孕婦慘遭渣夫連續毆打流產案件。據了解，這名17歲少女坐著老公的車，共同要前往婆家途中，疑似發生爭吵，老公竟停下車來，當場在車內直接暴打少女長達6小時，導致少女在緊急送往醫院搶救後，胎中孩子直接流掉，這名毆打少女的渣夫被警方逮捕時，竟然還無感的表示：「我不想說話」。

根據《德島新聞》的報導，這對年輕夫妻利用凌晨4點到早上10點的期間，想趁著比較沒人的時段，開車前往婆家，不料疑似兩人車內發生爭吵，懷孕的17歲少女竟然被22歲的渣夫，在車內中暴打持續長達6小時，女方的四肢、臉部、頸部等等，皆都因渣夫連續猛K，導致多處瘀血紅腫，就連少女肚中的胎兒後來也不幸遭到身亡。

少女擔憂自己肚中胎兒的安危，當天受虐後立即直奔醫院進行身體檢察，不料主治醫生向少女表示，她肚裡的小孩因受極大外力的關係，已經流產死亡了，醫生見少女臉色不勁，詢問之下才得知少女受到渣夫的暴力對待，建議少女立即報警處理。

當地警方接獲通報後，立即以「傷害嫌疑罪」逮捕歸案，渣夫被抓的時候，竟然還一副無所謂的樣子，並表示「我不想說話」，之後就閉口保持安靜，警方也指出，少女在被渣夫家暴流產前，曾經致電警察局詢問家暴的相關問題。

(中時新聞網)