國道1號中山高麻豆安定交界南下路段，4日晚間深夜約11時30分發生一起車禍事故，一輛貨櫃車與廂型車因不明原因發生碰撞，貨櫃車橫亙車道，廂型車則被卡在車尾，車身擠壓變形，車上7人受傷，南市消防局據報派遣警消前往救援，在凌晨零時15紛將全部傷者脫困送醫，目前未傳有生命危險，南下麻豆至安定一度全線封閉中，現在開放2個車道通行，詳細車禍肇事原因，仍待調查釐清。
消防局昨夜11時30分據報中山高南下306K處發生車禍，派遣調派安定、南科、西港、善化等消防分隊前往現場，現場貨櫃車「折甘蔗」般占據內外車道及路肩，廂型車則卡在車尾與中央分隔島間，後座乘客陸續脫困，但駕駛、副座乘客仍卡在座位，意識仍清楚，警消以機具將人脫困，所幸多人都是擦挫傷，沒有生命危險，消防人員將傷者分別送往安南、永康奇美治療。
目前國道警方正在車禍現場調查，還有後續善後工作，現在已經將貨櫃移開，維持外、中兩個車道通行，請用路人經過時放慢速度，多加注意。
(中時 )
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