相信當兵經歷是許多人血淚交織的共同回憶，帶出無數辛苦，也帶來無數歡笑。一位網友在退伍7、8年後，因每夜輾轉難眠，決定在臉書社團上告解。懺悔他當年在兵營洗澡時，因一時忍不住，將穢物噴發在沐浴乳中，害許多營上弟兄中鏢咒罵作嘔，其實他就是當時的「屎」作俑者。

原PO在臉書「爆廢公社」上懺悔說，當年當兵時，營站上架了一款新的大容量沐浴乳，有著粉橘色的外觀，雖然不好用，但竟拯救了原PO。某日，原PO洗澡洗到一半時，「汽肛突然快要爆炸！」當下不僅疼痛難耐，原PO連好好站著都成問題。

不過原PO急中生智，看到臉盆裡口徑最大的「X芬沐浴乳」，二話不說，直接對準瓶口，進行高難度無縫對接傳輸作業。原PO表示「一瞬間」，資料就完美傳到沐浴乳中，而且把瓶蓋裝回去後，不但有夠滿，還沒露出半滴。

網友表示當年在兵營洗澡時，因一時忍不住，將穢物噴發在沐浴乳中，害許多營上弟兄中鏢咒罵作嘔，而他就是當時的「屎」作俑者。(示意圖/達志影像)

傳輸作業才剛完成，隔壁浴友卻硬生生奪走沐浴乳拿去用，當原PO還在慌亂之時，對方已經在使用了，甚至還說「這個味道很不錯呢」。隨後卻傳來一聲「：嘔嘔嘔嘔嘔！嘔嘔嘔～」原PO表示，雖然沒親眼看到，但是完全可以腦補畫面。「他應該是拿去洗頭或是洗臉了，然後吐的眼淚鼻涕都出來的樣子！」

不料，過了2、3天後，原PO又再ㄧ次在浴室重見到他的大便沐浴乳，但分量竟然只剩下一半左右。於是原PO便順著隔間，像推啤酒那樣，往一旁踢過去，其他人洗一洗，不時會聽到隔壁作嘔聲，然後又再踢到下一間。直到後來，由於牽連人數太廣，原PO在退伍時仍擠不出勇氣，自己就是當年的元凶。直到近日，在退伍7、8後，原PO才承認「對不住了，各位弟兄，我就是當年那個『屎作俑者』。」但是若再給他一次機會，原PO還是會選擇拉在沐浴乳裡。

貼文一出，紛紛笑歪一票網友，表示「你這……太絕了」、「吃早餐，笑到吐出來」、「X！這篇文有味道！還是全身都有味道的那種」、「X...嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「夠稀」、「很有畫面，直覺是真的」、「笑屎我了」。網友指出，當兵總會有很多離奇的事發生，更有人說「等全連復仇」、「我覺得軍中或學校宿舍的大口徑沐浴乳要大賣了。」

(中時新聞網)