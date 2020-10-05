隨著大陸「十一」黃金周進入中段，入境澳門的大陸旅客有所增多，但與往年同期相比仍有較大差距。根據新華社報導，往年的黃金周第3至4天，往往是澳門接納大陸遊客最為集中的時段，在遊客最多的中區一帶，警方甚至需要在人流高峰時段採取單向行進的疏導措施。

觀察4日下午在議事亭前地、大三巴牌坊等澳門知名景點看到，市民、遊客來往熱絡，數量較前幾日顯著增多。但景點附近遊客雖然不少，但遠未達到擁擠的程度，並未採取人流疏導的措施。

來自湖南的張小姐說她在恢復辦理澳門旅客簽注第2天就去申請，所幸在「十一」之前拿到簽注。在入境時需要出示紙質核酸證明，總體上通關過程順暢，且澳門的景點人不算多，這樣的旅遊體驗反而更好一些。

大三巴牌坊附近一家手信店的營業人員趙小姐則認為，對十一黃金周提前做了準備，但是遊客比預期要少得多。疫情對生意影響很大，希望以後遊客可以慢慢多起來。

根據數據顯示，今年十一假期期間，入境澳門旅客量仍較往年同期有較大差距。澳門特區政府旅遊局公佈指出，十一黃金周的前三天，訪澳旅客合共5萬8345人次、下跌87.2％，其中訪澳大陸旅客共5萬5089人次、下跌86.1％。

(旺報 )