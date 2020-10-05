大陸交通運輸部數據顯示，10月1日至4日，全大陸道路預計發送旅客1.91億人次、較去年同期下降30.73％；而水路則發送旅客462.18萬人次，也同樣較去年同期的888.27萬人次減少47.97％。整體觀察10月1日至4日，預計全國高速公路日平均流量為每日4860.83萬輛、較上年的5144.74萬輛年減幅為5.52％。

但根據中新網報導，其中前4日的流量峰值為5301.58萬輛，對比去年大陸十一國慶假期最高值的5256.92萬輛，成長0.85％。

實際上，部分路段仍舊較為壅擠。根據北京市交管局4日晚間發布的假期後半程及節後交通預報顯示，10月6日至8日的下午16至19點，各高速公路的進京方向將迎來車流高峰，另外在10月9日和10日之間，早晚高峰交通壓力會比較大。

另外針對4日吉林松原扶餘市發生的重大交通事故，大陸公安部交管局也召開專題影像調度會，下發事故通報，要求各地深刻吸取事故教訓，迅速採取有力有效措施，切實做好假期後半程交通安全工作。

(旺報 )