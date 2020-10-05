小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】16萬失能人口 急需長照床位

內湖安養中心大火燒出國內長照制度的不足，衛福部聲稱全台護理之家、老人養護中心等機構共擁有11萬床，占床率約8成5，因此沒有床位不足問題，但事實上床位分配不均問題嚴重，台北市小規模養護中心近年來外溢至宜蘭、桃園等縣市，因此實際上床位根本就供不應求，前衛生署長楊志良指出，政府不僅要扶持更多長照機構成立，同時也要吸引人才投入長照產業才能解決根本問題。

【2】處置TDR 金管會喊話非開倒車

TDR日前飆漲，有防疫題材DR從1元雞蛋水餃漲到78元，證交所日前祭出四大措施，不僅澆熄這把熱火，TDR近日出現「集體」暴跌景象，投資人灌爆金管會網站；金管會證期局表示，當市場出現價格偏離、不合理時，主管機關的處置措施，是要提醒投資人留意交易風險，強調不是開自由市場的倒車。

【3】杏輝等3藥商列黑名單 最重吊證

食藥署公告國內3家嚴重違反GMP的藥商，先前被查出多達20款藥品未能通過持續安定性試驗的大廠「杏輝」藥廠赫然在列，其他還包括「世達」藥品、「博謙」生技，分別被抓包管制作業紀錄不實、試驗結果造假等，將依藥事法處3萬至200萬元罰鍰。

【4】競選趴趴走 川普成超級傳播者

川普2日宣布確診新冠，但據美媒引述白宮官員談話指，川普早在10月1日快篩就呈陽性。川普染疫後，追蹤接觸史和傳染源，成為當局的大難題。上月底的大法官巴雷特提名儀式，讓白宮玫瑰園成了練蠱場，白宮內部、共和黨高層、國會和競選團隊的群聚疫情愈燒愈烈，空軍一號專機也可能是傳播病毒的大溫床。如今除了川普伉儷，包括參議員、協助辯論準備的前州長都呈陽性，疫情已轉為動搖國本的大災難。

【5】71號總統病房 雷根、小布希也住過

美國總統川普確診罹患新冠肺炎後，住進位於馬里蘭州比塞大（Bethesda）的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。他居住的「71號」總統病房，不僅內部裝潢舒適、豪華，也配備所有能讓總統正常辦公的設備，包括會議室、辦公區、餐廳，以及安全的通訊網路等。

(中時新聞網)