美國總統大選進入最後階段！川普總統2日凌晨在推特發文寫道，他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診，川普也於3日入院治療。川普於4日再度上傳影片到推特，感謝醫護，並表示會給眾人一個「驚喜」，川普同時也說住院這段期間，對新冠病毒有更深一層瞭解，並稱這才是「真正的學校」。
川普於美東時間4日再度上傳影片到推特，感謝沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）的醫護，還表示會給眾人一個「驚喜」。
於川普在住院期間曾出現呼吸不順、疲倦與高燒，也出現2次短暫血氧濃度不足現象，川普已接受供氧和類固醇藥物治療，情況持續好轉
川普在最新影片中也談到他說自己確診和住院這段期間的感想。他表示，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的認識增加很多，並稱這才是「真正的學校」。
此外，有畫面拍到川普搭車離開醫院，另白宮醫療團隊表示，川普情況持續好轉，預計最快5日能出院重返崗位。
(中時新聞網)
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