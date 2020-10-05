出示健康碼、測量體溫、觀影全程佩戴口罩，繁瑣的防疫流程並未減少大陸民眾對十一中秋及國慶檔電影的熱情。在75%上座率的情況下，大陸國慶檔首日票房突破了7億元（人民幣，下同），創全年單日票房新高，並成為國慶檔首日票房影史第二，僅次於去年同期8.15億的成績。其中，《姜子牙》不僅刷新了年度單日單片票房，還超過《哪吒之魔童降世》創下大陸電影市場動畫電影單日票房新紀錄。

停擺近190天的大陸電影院線於7月20日復工，上座率上限從30%開始不斷鬆綁，8月14日上升至50%，9月25日再次提升至75%，為國慶檔電影的優秀成績打下基礎。

貓眼專業版資料顯示，截至10月4日0時，大陸國慶檔電影總票房已超過20億元。國漫電影《姜子牙》票房9.13億元領跑，《我和我的家鄉》以8.67億元緊隨其後。據悉，今年十一黃金周假期首日，大陸院線斬獲7.3億元票房，在國慶檔票房史上位列第二。

根據燈塔專業版即時數據，截至10月2日上午10時34分，總票房（含預售）突破10億元。10月3日17點，累計票房已經突破15億元。

經歷過疫情，影院與影片的關係也發生了一些微妙的變化。由於目前都是網路購票，影片宣傳的火力更集中線上，另外，有沒有影片值得觀眾走進影院、如何讓更多觀眾走進影院，也成為從業者們需要思考的問題。「疫情改變了人們的觀影習慣，一些觀眾可能更加喜歡在家庭影院或者手機上觀看，但電影院的社交屬性還是改變不了。」

在四川電影電視學院副校長羅思看來，除了受疫情影響，不少民眾未出國旅遊，側面推動票房增長的原因外，優質的電影內容本身才是重點。「國慶檔票房靠前的幾部電影都蓄勢已久，製作精良且類型豐富，對觀眾有充分的吸引力。」中澤互動傳媒有限公司副總裁、製片人王晨表示，國慶檔電影的火熱讓業界再次看到電影產業鏈條「活了」，喜人成績帶給業界希望。「但同時，我們也應當清晰地看到，優質原創內容仍然稀缺。」

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(中時新聞網)