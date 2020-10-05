台北市社子島開發案9月30日進行二階環評第5場次審查，環評委員認為市府對區段徵收計劃欠缺溝通，造成居民分為兩派對立，故未做出結論，宣布社子島開發案環評下次擇期再審。

2014年柯文哲上任台北市長後，積極推動社子島開發計畫，誓言終結當地近50年的限禁建令。然而，贊成與反對派一直對壘至今，當過4屆里長伯的福安里長謝文加，自爆因質疑開發計畫而恐遭罷免，日前台北市選舉委員會已收到第二階段罷免連署書。

謝文加慨嘆，他從未反對開發，只是想替居民爭取更多權益，卻擋到他人財路，「聽說罷免案的幕後黑手，都是住在外地的地主，還有幾名與建設公司關係密切的台北市議員。開凌志（Lexus）賺錢的，欺負我這個騎機車服務的！」

因防洪計劃遭禁建近50年的社子島，與遠處台北市新建高樓相比，顯得落後雜亂。（圖／報系資料照）

從台北市區沿著延平北路進入社子島，原本能容下兩輛汽車的唯一聯外道路，拐個彎進入巷道後，路寬變得只能容納一輛車，兩側的磚造老屋窗口，還掛著幾件衣服晾曬，旁邊一座供幾戶居民共用的公廁，屋頂已經殘破，蓋起塑料布擋雨遮光，實在讓人難以想像這裡竟也是台北市。

1963年，社子島因強颱「葛樂禮」大淹水，造成224人死亡，經濟部在1970年「台北地區防洪計畫檢討報告」中，將社子島末端的延平北路七、八、九段劃為「限制發展的洪水氾濫區」，訂下禁建、限建的規定，只能做為農業用地或綠地。

1970年，經濟部擬訂「台北地區防洪計畫」，社子島因防洪需要被劃入「洪氾區」，從此被禁限建，不能合法興建或翻修住宅，也缺乏公共設施，整個區域更只有延平北路這條主要道路，被外界認為簡陋地像一座貧民窟。

日前舉行第二階段環評的社子島開發案，引爆拆遷條件激烈討論。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)