近年來直播文化盛行，不少素人靠著網路致富、扭轉命運，但也有不肖直播主為了賺錢使出渾身解數。本刊接獲3名男子投訴，指「初樂」直播平台上的一位巨乳直播主「凡凡」以交往為誘餌，每日甜言攻勢，騙取粉絲大量斗內；本刊調查，有近20個想脫單的男子遭直播主凡凡騙財騙感情，雖然他們知道錢已拿不回來，但想以自身慘痛經驗喚醒天底下無數曠男，「網路斗內無真愛。」

一名擔任工程師的小凱（29歲）因單身多年眼看而立之年即將到來，想替自己找個伴，因此在6月間下載了初樂，直到7月初，他滑到一位名叫「凡凡」的俏麗正妹，凡凡不只皮膚白皙、五官立體，身材極佳，還有傲人的上圍，小凱禁錮已久的心再次被喚醒，他對凡凡按下了「愛心」，過沒多久，凡凡也回按了愛心，兩人就這麼在初樂上配對成功，開始有了交集。

小凱從沒想過會受到正妹青睞，抱著既期待又怕受傷害的心情向凡凡打了招呼，對方也大方回應，還主動留下自己的聯繫方式，兩人開始在網路上熱絡聊天，凡凡不只照三餐噓寒問暖、陪小凱談心，甚至常送出自己的自拍照，強調因為自己身世坎坷，所以想戀愛、結婚、生孩子，種種積極的柔情攻勢讓小凱為凡凡著迷，「我幾乎都愛上她了，她給我的感覺好像也是愛著我的。」

凡凡透過交友APP認識男性後，不只噓寒問暖、陪談心，還丟出自己想戀愛、結婚、生孩子等訊息，營造出好女孩的形象，把對方迷得七葷八素。（圖／讀者提供）

兩人每天的對話彷彿一對熱戀中的情侶，讓小凱無法自拔，加上凡凡悲慘的經歷，讓小凱短短一個月就斗內了近10萬元，但凡凡卻需索無度，要求的斗內金額越來越高，無力負擔的小凱決定不再斗內，換來的卻是凡凡的翻臉。直到某天小凱收到其他受害者的私訊，他才知道有將近20個想脫單的男子遭凡凡騙財騙感情，才恍然大悟自己早已成為「盤子」。

幾名男子相互詢問，一比對之下才知道自己只是個被利用的「盤子」，連收到的訊息都一模一樣。（圖／讀者提供）

律師葉書佑表示，近年網路直播主以情緒勒索粉絲進行詐騙相當盛行，被害者乖乖奉上金錢，卻礙於證據不足，就算提告也無法拿回錢財。凡凡同時對多位男子以「交往」為承諾，再利用兩人關係要求對方斗內，最後卻因為對方沒錢而終止關係，已明顯涉及《刑法》詐欺罪，受害者可以備妥與直播主的對話紀錄，向對方提告。

本刊致電凡凡詢問回應，但電話始終無人接聽，記者再留言、傳簡訊給凡凡，直至截稿為止都未有回應；本刊另傳電子郵件至初樂直播公司，但截稿前也未獲得初樂回應。

經多方比對，凡凡至少有3個LINE帳號，她聲稱是「私LINE」，專門用來與密友、男友聯絡的。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)