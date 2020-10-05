台灣直播平台「初樂」直播主「凡凡」遭3名男子控訴，利用感情騙取斗內，詐騙的SOP就是先在交友軟體上釣魚，再熱情的每日噓寒問暖，等到對方暈船，認為有下一步機會時，凡凡便會以「要在直播間告白」為由，讓純情男刷下一次近3萬元的禮物。

其中一位受害者小凱（化名）表示，自己在交友軟體認識凡凡後，兩人每天都聊不完，小凱說：「她（凡凡）時常拋出曖昧的訊息，讓我以為有機會。」某一天凡凡告訴小凱，自己其實是個明星練習生，如果想更了解她，就去看她直播，再意思意思斗內些禮物。小凱回想當時直呼：「這才是噩夢的開始。」為了表達誠意，小凱在首次觀賞凡凡的直播時，就直接贈送折合台幣1萬元的禮物「灌籃高手」，讓凡凡相當開心，對小凱的態度也越來越熱情。

「我真的覺得她是愛我的，還說我是最特別的。」被愛沖昏頭的小凱向凡凡告白，凡凡卻說告白如果要有誠意，要在直播時送她一個折合台幣約3萬元的「高空告白套餐」，小凱為求抱得美人歸，大手筆直接送，讓鏡頭前的凡凡開心到合不攏嘴，不斷喊著「哥哥你好棒。」小凱說：「從那天起，凡凡就叫我寶貝，我們是男女朋友了。」

當開始與男方搞曖昧後，凡凡就會要求對方必須在直播上送禮向她告白，甚至很有技巧地把告白與結婚連結一起，繼續向男方下迷藥。（圖／讀者提供）

自從兩人關係昇華後，小凱也約凡凡見面吃飯，可是想要牽凡凡的手時去被甩開，凡凡還說，「我不跟男友牽手」。小凱也沒多想，結果凡凡竟開始需索無度：「如果你愛我寵我，就是要斗內我。」小凱雖感不妥但依舊心甘情願為愛掏出錢包。8月初，凡凡以「直播主不能放假」為由，要小凱斗內讓她成為業績冠軍，才能在父親節假陪父親，小凱被她的孝心融化，又噴了4萬元。

但讓小凱相當疑惑的是，只要凡凡開直播，一定都會有許多粉絲固定斗內，且斗內金額頗大，後來才知道，原來凡凡一直都是用同樣的手法，一次交了許多「男朋友」，再以一樣的故事、內容、訊息，要求對方斗內，讓受害的男子不僅賠了錢，還傷透了心。

幾名「凡凡受害者」搭上線後，發現凡凡都用一模一樣的手法把他們當「盤子」。（圖／讀者提供）

律師葉書佑表示，近年網路直播主以情緒勒索粉絲進行詐騙相當盛行，被害者乖乖奉上金錢，卻礙於證據不足，就算提告也無法拿回錢財。凡凡同時對多位男子以「交往」為承諾，再利用兩人關係要求對方斗內，最後卻因為對方沒錢而終止關係，已明顯涉及《刑法》詐欺罪，受害者可以備妥與直播主的對話紀錄，向對方提告。

本刊致電凡凡詢問回應，但電話始終無人接聽，記者再留言、傳簡訊給凡凡，直至截稿為止都未有回應；本刊另傳電子郵件至初樂直播公司，但截稿前也未獲得初樂回應。

凡凡認識男性後，會丟出自己想戀愛、結婚、生孩子等訊息，營造出好女孩的形象，開始與對方搞曖昧。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)