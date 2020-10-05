單身多年的29歲工程師小凱，在交友軟體認識了巨乳直播主凡凡，2人每天聊個不停，甜蜜的對話內容讓人心花朵朵開，小凱以為終於可以脫單，不斷地花錢斗內給凡凡逗她歡心，果真也讓凡凡以「寶貝」稱呼，然而凡凡卻經常要求大筆斗內，甚至以「被公司逼拍裸照」為由，要小凱斗內買下裸照，否則自己的身體就會被其他人看光光，小凱無力支付卻遭凡凡冷言嫌棄，讓他相當痛心。

就在認識凡凡近一個月的時間，小凱已花了近10萬元，已無力負擔凡凡的斗內，因此向凡凡表示自己想縮減斗內的金額，沒想到她卻激動回覆：「你不斗內我就是不要我了。」接著開始哭訴自己業績差，還傳了一張女子的裸照，表示自己遭公司逼拍三點不露的裸照，照片會賣給斗內金額最高的粉絲，拜託小凱一定要讓她拿下第一名，以免裸照外流。

小凱被榨的精光，再也拿不出錢，此時凡凡卻翻臉比翻書快，大聲質問：「叫你花個5萬買裸照你也不要，你根本不愛我，我就是不值你這5萬。」之後，態度180度大轉變，小凱的訊息愛回不回，讓小凱相當受傷。

多名受害男子出示與凡凡的對話紀錄，顯示凡凡以公司強逼拍裸照為由，要他們大額的斗內，否則裸照就會外流。（圖／讀者提供）

「我以為只是情侶間的吵架，直到有一天我收到了一封私訊，我才驚覺自己被凡凡騙。」原來，和凡凡冷戰的那幾天，一位叫阿明（化名，29歲）的男子突然傳訊息給小凱，要他不要再斗內給凡凡，因為很有可能會被搞得負債累累，阿明拿出自己與凡凡的所有對話紀錄，小凱一看，心情瞬間掉落谷底，「我和阿明與凡凡的對話怎麼這麼像？」

凡凡起初的熱情寒暄，但一旦發現男方沒錢繼續斗內，或是無法出資幫她「贖回裸照」，就會直接翻臉的模樣。（圖／讀者提供）

律師葉書佑表示，近年網路直播主以情緒勒索粉絲進行詐騙相當盛行，被害者乖乖奉上金錢，卻礙於證據不足，就算提告也無法拿回錢財。凡凡同時對多位男子以「交往」為承諾，再利用兩人關係要求對方斗內，最後卻因為對方沒錢而終止關係，已明顯涉及《刑法》詐欺罪，受害者可以備妥與直播主的對話紀錄，向對方提告。

本刊致電凡凡詢問回應，但電話始終無人接聽，記者再留言、傳簡訊給凡凡，直至截稿為止都未有回應；本刊另傳電子郵件至初樂直播公司，但截稿前也未獲得初樂回應。

幾名男子相互詢問，一比對之下才知道自己只是個被利用的「盤子」，連收到的訊息都一模一樣。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)