化名小凱的29歲工程師，在短短一個月花了10萬元斗內給自己心愛的直播主「女友」凡凡，但她卻獅子大開口，不斷要求更高的斗內金額，小凱被榨的精光表示自己沒錢了，凡凡卻秒翻臉，變得相當冷漠。被蒙在鼓裡的小凱，某天收到一位名叫阿明的男子留言，兩人一比對訊息發現一模一樣，才知道自己根本不是凡凡的男友，只是眾多「凱子」中的其中一個。

阿明告訴小凱，不要再斗內給凡凡，否則會被搞到負債，阿明拿出自己與凡凡的所有對話紀錄，小凱一看發現，自己與凡凡的對話，竟與阿明跟凡凡的一模一樣，讓她當場傻眼。

阿明同時找到另外一名受害者小智（化名、27歲），3人說出與凡凡相遇過程後，才發現彼此3人「同是天涯淪落人」，凡凡的套路都是在網站尋找想覓得真愛的男性，先發給每人「公司LINE」，每天溫馨問好，在得到禮物後，便以「我們關係已經很密切」為由再給「私人LINE」，並假裝與對方交往，向對方騙取斗內，而和他們有相同遭遇的人大約就有20人。

多名男子相互詢問，一比對之下才知道自己只是被凡凡利用的「盤子」，連收到的訊息都一模一樣。（圖／讀者提供）

誇張的是，凡凡可以每週分配時間跟不同的男生見面吃飯，阿明回想與凡凡見面時，嘗試要牽她的手和抱抱，卻遭凡凡悍然拒絕，讓他懷疑凡凡只是在利用他。3人拿出與凡凡的對話，發現所有的對話訊息，時間點都幾乎一樣，就像被工作人員不斷複製貼上給不同的人。

阿明表示，凡凡手段相當高明，可以在同一時間把多位男性騙得團團轉，「我在猜我們根本不是在跟凡凡本人聊天。」阿明曾試圖要拿回斗內的錢，卻遭反嗆：「我有拿著刀逼你給我錢嗎？你不是心甘情願的嗎？」手法熟稔和絕情態度，不禁讓阿明等人懷疑背後有集團在操作，3人不甘受騙，決定一起出面揭發凡凡的真面目，免得讓其他對愛情還有期待的男性受害。

本刊調查，直播平台「初樂」是由共創生活新媒體有限公司在2018年成立，資本額600萬，公司規模頗大，光是員工就有近70人。但初樂在剛推出後，就已在各大論壇惡名昭彰，網路甚至出現以「初樂詐騙」為名的討論區和臉書專頁，貼文發言的都是曾被初樂直播主搞到「情財兩失」的可憐男性。

多名受害男子出示與凡凡的對話紀錄，顯示凡凡以公司強逼拍裸照為由，要他們大額的斗內，否則裸照就會外流。（圖／讀者提供）

律師葉書佑表示，近年網路直播主以情緒勒索粉絲進行詐騙相當盛行，被害者乖乖奉上金錢，卻礙於證據不足，就算提告也無法拿回錢財。凡凡同時對多位男子以「交往」為承諾，再利用兩人關係要求對方斗內，最後卻因為對方沒錢而終止關係，已明顯涉及《刑法》詐欺罪，受害者可以備妥與直播主的對話紀錄，向對方提告。

本刊致電凡凡詢問回應，但電話始終無人接聽，記者再留言、傳簡訊給凡凡，直至截稿為止都未有回應；本刊另傳電子郵件至初樂直播公司，但截稿前也未獲得初樂回應。

受害男子向凡凡詢問為何要欺騙他們，凡凡態度相當不耐煩，直接翻臉封鎖。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)