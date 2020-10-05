吹海風、看蚵棚、晃魚塭，曬鹽田，在歌手嚴詠能〈海風的歌唱乎日頭聽〉，唱給布袋溫柔的情歌聲中逛小鎮，夜晚再到夜市搶幾個烏魚子、蛋黃酥入手，心情與美味都滿載。

嘉義布袋，一年有兩百八十天全日日照，有著全台知名的蚵棚與鹽業，走在小鎮，便置身於陽光、海風與淡淡鹹味的空氣之中。布袋從荷蘭時期，便被繪至在地圖上；明清時期，也有漁港貿易；到六十、七十年前也依舊是貿易興盛的港口，且因位於台灣正西方，夕陽西沉時，總能擁有無限美景，有時霞光萬丈，有時粉紫脂紅，一句早年俗諺「日出阿里山，日落布袋港」，便能說明布袋夕陽的迷人與絕美壯闊。

民眾體驗曬鹽過程中，撈完表層鹽花後，沉底的便是粗鹽，要用竹箕鏟起堆疊曬乾。（圖／高靜玉攝）

從結晶池上的薄膜撈起的，便是珍貴的「鹽之花」。（圖／高靜玉攝）

謝鹽祭 凝聚在地情感

過去嘉義沿海處處可見鹽田，因時代變遷，約二十年前起陸續廢曬，「洲南鹽場」便是其中之一。闢建於一八二四年的洲南鹽場，在二○○一年廢曬，七年後，當地的文化協會想重啟昔日曬鹽光景，便號召一群老鹽工重回鹽田，拿起鋤頭、鐵鏟，堆築土堤、修整結晶池，展開一場文化復甦行動，還請嚴詠能為鹽場做了一首歌〈海風的歌唱乎日頭聽〉作為鹽場重生的祝福。

鹽池內划獨木舟的「鹽田划爾滋」，是「謝鹽祭」的重頭戲之一。（圖／高靜玉攝）

協會總幹事蔡炅樵說，洲南鹽場共二十公頃，目前恢復二公頃做為曬鹽之用，其餘作為生態溼地，平日會進行預約式的生態導覽與ＤＩＹ課程，每年秋末進入產曬季之前，會舉辦「謝鹽祭」，除了迎請鹽村眾神前來祈佑豐收，還有兼具知性與趣味的各種活動，並結合在地小農、各地使用「洲南海鹽」特色商家前來擺攤，今年邀請到蜷尾家來販售「海鹽霜淇淋」。

洲南鹽場每年都會舉辦「謝鹽祭」，依照民俗禮儀謝神，當地國小也會組隊前往參與活動。（圖／東石鄉公所提供）

遊沙灘 嘗鮮蚵啖肉嗲

布袋到東石濱海一帶，烈日強風，沙洲遍布又多沙帶鹹，雖然不利於商賈貿易，卻是最好的養殖環境，其中最出名的便是「白水湖」，同時也是金馬得獎電影《大佛普拉斯》的拍攝場景。

通往「壽島」的連外道路，在漲潮時會被海水淹沒。（圖／高靜玉攝）

從白水湖外的堤防向外望，可以看見沙灘，沙灘旁有座屹立在沙丘上的小屋，那裡便是「壽島」。這裡在日治時曾是海水浴場，而通往壽島的路會在漲潮時被海水淹沒，退潮時又露出地面，甚是有趣。

蚵農陳長花堅持以傳統串繩「站棚」養殖的蚵仔，肉質彈Q具咬勁。（圖／東石鄉公所提供）

蚵農陳長花堅持以傳統串繩「站棚」養殖的蚵仔，肉質彈Q具咬勁。（圖／高靜玉攝）

來到這裡，當然要品嘗最出名的鮮蚵，在地「白水湖蚵學家」堅持以傳統的立桿站棚養蚵，而不用新進的浮棚式，蚵仔曬到太陽，雖然比較小顆但是肉會比較Ｑ彈。」蚵農陳長花說。事先預約的遊客可以在現場品嘗新鮮肥美的「清蒸鮮蚵」，跟蚵仔幾乎滿過麵線的「蚵仔拌麵線」，吃進食物的滋味鮮甜。

需事先預約的「蚵仔拌麵線」，料多實在、滋味鮮甜。（圖／高靜玉攝）

離開白水湖，慢慢往布袋鎮前進，經過當地最知名的「古早味阿嬤ㄟ肉嗲蚵嗲」可別錯過，最人氣的「肉嗲」裡包著以中藥醃製過的溫體豬肉、韭菜、芹菜、高麗菜與薑末等，一口咬開湯汁直流，肉香菜香四溢，再擠些特製醬油膏，超滿足。

一口咬開「肉嗲」，青菜香伴著肉香撲鼻而來，讓人欲罷不能。（30元／份）（圖／高靜玉攝）

逛夜市 搶隱藏版麵包

令人最期待的黃昏來臨時，海邊處處是美景，油亮的夕陽與周遭的雲霧會隨著季節與溫度改變顏色，有時候淡紫、有時嫣紅、有時遍地橘黃，人們笑著、抱著並拍照著，是既魔幻又幸福的時刻。等月亮升起，就是該去夜市找「村上桃貴」搶麵包的時刻。

夜幕低垂，鎮上的夜市也漸漸聚集人氣。（圖／高靜玉攝）

「烏魚子蛋黃酥」外皮層次分明、烏魚子鹹香鬆爽，襯托豆沙恰到好處。（720元／4入，須預訂）（圖／村上桃貴提供）

「村上桃貴」由甜點烘焙夫妻郭明昌與蔡孟芬返鄉開店，他們決心以當地食材為主角，做出美味的麵包以及甜點，並選擇在流動夜市擺攤販售；他們創意十足，「虱目魚鬆麵包」、「烏魚子蛋黃酥」、「伯爵桑葚」等麵包或甜點，無一不是巧思，是布袋的美食新亮點，也為這次旅程畫下完美句號。

郭明昌夫妻以當地食材做出美味麵包及甜點，並選擇流動夜市擺攤，幾年下來獲得不少忠實顧客。（圖／高靜玉攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)