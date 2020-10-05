有熱心的網友提供資訊，推測極有可能是新東街65巷9號-11號，因為巷子一半是三民路166巷，一半是新東街65巷。(Google Map截圖)

1名女網友昨天(5日)晚上，經過家樂福附近的三民路166巷時，竟看見1名外籍移工正在欺負坐輪椅的身障女孩。(臉書網友《台北民生社區日常大小事》)

1名女網友昨天(5日)在臉書社團《台北民生社區日常大小事》PO文表示，自己晚上經過家樂福附近的三民路166巷時，竟看見1名外籍移工，正在欺負坐輪椅的身障女孩，不僅一邊打罵，還對女孩肢體暴力，甚至大力搖晃女孩的輪椅，當女網友要上前阻止時，此名外籍移工就立即逃走，火速跑進自己的住宅裡。女網友氣炸了，立即PO上網來，希望附近居民能多加注意此名移工，將其肉搜出來以免更多人受害。

據了解，女網友昨晚路過台北民生社區附近的家樂福時，她在三民路166巷內，發現有1名坐輪椅的身障女孩，正在被1名外籍移工欺負，女網友看到移工不斷辱罵女孩，還一邊拉扯她，一邊大力推她的頭，甚至猛搖女孩的輪椅，還大力捏女孩，女網友本想上前制止，疑似這名移工發覺有人前來，立即停止霸凌女孩的所有動作，火速逃進自己所住的公寓裡。

因事發突然，女網友當下只想趕緊阻止移工的惡行，只拍攝到模糊的畫面，由於女孩是1名身障人士，不具有正常的表達能力，無法告知當下究竟發生什麼確切的事情，事後女網友立即將此情況PO上臉書社團《台北民生社區日常大小事》，希望當時有目擊到的鄰居，能夠挺身而出告知情形，並將這名霸凌他人的移工肉索出來。

此文一PO出，立即引起眾多網友的怒火。有熱心的網友提供資訊，推測極有可能是新東街65巷9號-11號，因為巷子一半是三民路166巷，一半是新東街65巷；網友也紛紛表示：「這要揪出來，不然這孩子會一直受苦」、「能不能通知里長？ 里長應該會知道是哪一戶人家」、「這種事情不知道能不能通知員警去關心一下狀況」；還有網友認為，「見義勇為人人有責！給你一個讚」、「見義勇為人人有責！給你一個讚」、「這戶人家是在哪裡？可以幫忙注意」。

(中時新聞網)