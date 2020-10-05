美國選手柯達的父親，就是當年喜歡翻跟斗的Petr Korda。（美聯社資料照）

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在法網16強戰遇到一個很不一樣的對手，美國20歲小將柯達(Sebastian Korda)被納達爾以6-1、6-1、6-2痛宰，賽後他卻爽得不得了，還跑去請納達爾簽名。柯達說他自幼的偶像就是納達爾，親身體驗到納達爾的神技讓他輸得心滿意足。

柯達說：「這絕對是我人生最棒的一刻，太美妙了。賽後我請他幫我在T恤簽名，我不知道他有沒有遇過這種要求，但這太酷了我永生難忘。Rafa(納達爾)這個人非常棒，他說沒問題，所以那件(簽名T恤)就躺在我的包包裡了，我好興奮哪。」

在法網單打碰上偶像納達爾，對於這位世界排名213的柯達已經是夢想成真，他根本沒想過要打贏，甚至希望納達爾表演更多神技。「他(納達爾)有一記繞網正手拍(around-the-net, 從網子側邊打過界而不是從上方)差點打進了，我有點希望他能打進，因為那樣子就帥呆了。」

柯達的父親是捷克選手柯達(Petr Korda)，拿過1998年澳網單打冠軍而小有名氣，母親也是捷克女將。納達爾也好心指點柯達要注意失誤與加強發球，柯達能打到16強抱走20萬美元獎金與納達爾簽名，覺得是不虛此行了。

(中時新聞網)