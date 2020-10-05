大陸晶圓代工廠中芯國際正式公告，說明美國出口限制。除了進口設備面臨限制外，中芯恐遭非陸系客戶抽單，台廠台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年。

中芯國際10月4日發布正式公告，針對美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定進行說明。

TrendForce旗下半導體研究處指出，中國廠商在90奈米以上製程仍能倚靠中國設備廠自給的前提下，此波制裁主要衝擊將發生在12吋廠的發展，雖然中芯短期內仍能依靠現有產線持續運作，但未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28奈米以上成熟製程的擴產，以及14奈米以下先進製程發展計畫恐怕都將被迫放緩。此外，非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠，包含格羅方德 (GlobalFoundries)、台廠台積電、聯電、世界先進、力積電（PSMC）與韓廠三星（Samsung）。

根據TrendForce調研，中芯前兩大非陸系客戶高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)投片產品皆以8吋廠0.18μm製程生產的PMIC為主，目前已陸續向台廠提出增加投片量的要求，但由於現有晶圓代工8吋產能皆普遍已滿載，若此時要求加單，恐怕導致供不應求的市況將更加嚴峻，漲價態勢恐持續至2021年。此外，兆易創新(GigaDevice)供應Apple Airpods所使用的NOR Flash亦在中芯國際以65/55奈米製程製造，恐怕也將轉單至台廠華邦電(2344)、旺宏(2337)等。

(時報資訊)