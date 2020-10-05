POS廠虹堡（5258）宣布取得歐洲零售點電子轉帳系統（EFTPOS）解決方案供應商Spire Payments重要營業資產及相關業務，藉此將可提供從商店內單一刷卡機到一系列整合支付方案，以領先全球並優化使用流程的支付解決方案搶攻市場商機。

虹堡泛歐地區（EMEA）執行長Jean-Philippe Niedergang 表示，虹堡近年積極開發符合未來趨勢的支付產品，併購Spire Payments將有助於虹堡未來業務策略及產品發展，相信可對支付市場提供創新及貢獻。

Jean-Philippe Niedergang指出，虹堡及Spire Payments將提供客戶超乎期待的產品規格、資安防護、產品品質及產品價值。在虹堡既有的產品系列上搭配Spire Payments的產品和服務，對未來公司拓展泛歐地區市場更具信心。

Spire Payments中東、非洲、南亞區域總經理Sami Abugharbieh表示，攜手虹堡不僅可提升顧客服務品質，並能加強雙方連結、攜手往更好的方向前進。英國Spire Payments全球營運長Graham Lilleystone亦認為，結盟虹堡是對公司最好的選擇。

因應全球支付市場發展快速，虹堡近年致力提升產品普及率，並推出高端智慧支付解決方案，讓顧客能隨時隨地輕鬆享受安全及時的支付體驗。虹堡表示，未來將持續致力提升服務品質、發展Spire Payments解決方案，並強化雙方與既有合作夥伴連結。

(時報資訊)