各政黨已開始布局2022台北市長選舉，日前有民調顯示，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，值得注意的是，蔣從4月的36%增為50%，陳時中卻從53%掉到37%。有評論認為，陳時中集疫苗、疫情輸出、口罩、瘦肉精美豬、健保費率等五大爭議政策於一身，已走下神壇，2022即便披綠袍出戰，恐難與蔣萬安一拚。

陳時中代表民進黨參選2022台北市長選舉的呼聲高！陳時中曾被問及此事，當時陳表示「沒想到那邊，光疫情就忙到霧煞煞，還有食安和健保問題，不知道這三支箭能否度得過」。精神科醫師沈政男也曾表示，衛福部正面臨疫情、食安兩個挑戰，都需要陳時中坐鎮，且民進黨高層要不要讓陳時中參選台北市長，都是未知數。

台灣防疫有成，陳時中曾擁有超高聲量！據《中評社》報導，當時在神壇上的陳時中不僅成為民進黨接班梯隊的憂心，也是陳開始自大、出現爭議事件的起點。民進黨開放含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，更迅速讓陳時中累積負面聲量。

該評論認為，陳時中累積的防疫聲望遭挑戰，爭議事件又頻傳！2022台北市長選舉，國、民兩黨拚的恐是政黨形象、經濟發展等面向，陳時中到時恐無力戰蔣萬安，更無法在戰略上牽制國民黨新北市長侯友宜連任。

(中時新聞網)