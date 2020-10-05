面對籃網隊友厄文接連爆出爭議言論，像是強調自己是最會投最後一擊的球星，或籃網無須總教練，都引發外界強烈抨擊，杜蘭特選擇照樣跳出來力挺自己好友，「他就是一個與眾不同的傢伙，是一頭真正對於勝利充滿渴望的野獸。」

「我很期待能跟厄文一起打球，」因為阿基里斯腱傷勢，到現在還沒真正跟厄文同場打球的杜蘭特表示，「因為我很開心可以看到，他能夠在攻守兩端提供應有的貢獻，也可以在攻守轉換當中發揮作用，且去全力守住對方的控球後衛。」

畢竟厄文就在杜蘭特的播客節目當中，說出那些充滿爭議的言論，不管是提到最後一擊或總教練，厄文其實只是在力捧自己隊友罷了，因為他認為下個球季或許可把最後一擊任務交給杜蘭特，籃網無須總教練，則因他跟杜蘭特都算教頭。

所以無論厄文到底說出多麼離譜或誇張的言論，杜蘭特也只能力挺到底，如同杜蘭特所說，厄文就是與眾不同罷了，才會接連說出包含地平說、不打復賽、最後一擊、無須總教練等言論，還始終不肯認錯，或許厄文就愛這樣狂刷存在感吧！

(中時 )