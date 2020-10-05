小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】銀行錢太多 九成房貸重出江湖

銀行資金過多，競相角逐風險相對較低的房貸授信，讓九成房貸重現江湖。據了解，目前房貸利率殺到央行「鐵板價」1.31％後，已「低到無可殺低」，使銀行房貸戰場擴大到「成數」競賽，民營、外商銀行競相推出「8＋1」的九成房貸，其中八成房貸最低以1.31％計息，另一成則以信貸承作，但利率最低也僅1.45％，其中尤以雙北、新竹一帶的成數競賽最為激烈。

【2】川普染疫 未來２天是關鍵

正在住院治療新冠肺炎的美國總統川普表示，這兩天將是他病情的「真正考驗」。路透／易普索（Reuters/Ipsos）4日發布最新民調，川普確診後，落後民主黨候選人拜登的差距擴大到10個百分點，逾六成受訪者認為，如果川普更加積極防疫，或許便可避免被感染。

【3】台電強化電網 迎離岸風電完工高峰期

由於明年起進入離岸風電完工高峰期，相關電纜會串連至台電電網，台電將推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，今、明年兩年是投資最多的時期，將投資約114億元，完工後可提供10GW併網容量。

【4】中芯被禁 台廠轉單吃不完

本報日前獨家披露中國晶圓代工廠中芯國際的設備及材料供應商已被美國政府要求需先取得許可才能出貨消息，如今獲得中芯證實。中芯4日公告，美國商務部已根據美國出口管制條例要求部份供應商，針對向中芯出口的部份美國設備、配件、原物料等將受到美國出口管制規定進一步限制，出貨前要申請出口許可才能向中芯供貨。

【5】台股名師看10月行情 12,000～12,900點震盪

美國總統川普染疫影響2日美股動盪，那斯達克及費城半導體指數各下跌2.22％、3.08％，5日台股恐開低回測5日線。第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘及統一投顧董事長黎方國認為，國內外政經局勢變數多，10月台股將在12,000～12,900點區間震盪行情，如萬二失守，將進一步回測半年線11,849點支撐。

(中時新聞網)