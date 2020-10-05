新竹某一店家日前遭小偷光顧，業者於臉書社團公布監視器錄影片，只見影片中一名身形高大，臉上留有落腮鬍的男子，大膽地將募捐用的捐款箱整桶「順手牽羊」，拿了就往店門外離去，但不少網友看完該影片後，卻認為該嫌與某職棒前球員非常神似，而經警方介入偵辦後，已鎖定特定人士，已排除前球星嫌疑。

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業者於《爆料公社》貼出一段監視器畫面，該嫌身穿藍色交錯POLO衫，臉上續留落腮鬍。當日上午，他步入店內時還不時左顧右盼，就停在櫃檯前的募捐箱，將其拆卸後，便快步步出店門離去。

店家驚覺有東西不翼而飛，調閱監視器才發現遭竊，令她直呼真的太誇張，「光天化日之下，放置店內做愛心的勵馨基金會捐贈箱，竟有人偷走」，希望大家一起幫忙揪出這名賊。而網友看完這段監視器影片後，卻意外覺得該嫌的種種特徵，與前職棒明星極為相似，差點就誤認為「竊賊」。

據悉，業者向警方報案時，警方曾表示該捐贈箱屬於基金會之財產，必須由該會報案才成立，不過，新竹西門派出所所長指出，已派人偵辦此案件及掌握嫌犯身分，也已排除明星涉案，望透過警民合作，一起逮捕「明星臉」嫌犯。

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(中時新聞網)