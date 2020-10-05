國民黨日前在twitter上用英文祝福美國總統川普早日康復，遭民進黨立委王定宇批評，英文程度是國際笑話，國民黨文傳會副主委黃子哲則反擊表示，王定宇過去曾在送給新人的花籃上寫「敬輓」。雙方隔空交戰，該對新人的叔叔也親上火線回應。

王定宇批評國民黨英文程度，黃子哲3日在臉書指出，王定宇從頭到尾都提不出究竟是哪裡出錯，淪為只會看到國民黨就開槍的膝式反應，「膝蓋是拿來走路不是思考，請順時中多吃豬腦，不是維骨力，好嗎？」

黃子哲提到，過去王定宇在送給新人的花籃上，竟在自己的名字下寫「敬輓」，瞬間喜事變喪事，連小學都不如的中文水準，還有臉批評國民黨的英文，這才是超越國際級的笑話。

對此，王定宇昨日也在臉書回擊表示，「請問哪個立委是自己毛筆書寫花圈、輓聯的啊？」當然是叫花店送的，國民黨罵說不如小學生水準，傷害的其實是某個花店員工，真的很不應該這樣亂牽扯，且當時直接承擔錯誤，錯了就是道歉，沒有解釋是花店的錯誤，沒有找理由說花錢訂花圈，「花店他們寫錯，我還算受害者咧」。

王定宇表示，該對新人家長是他的支持者，可以理解花圈花店的錯，都表示不在意，國民黨現在為了掩飾自己的外交錯誤，竟在不知詳情的狀況下拿這件事掩護自己，還要用「喜事變喪事」傷害這對與政治無關的新人，丟不丟臉啊？

該對新人的叔叔也在王定宇的臉書下留言，「我們家族對兒姪輩結婚賀詞誤植一事，因王委員第一時間就已來電說明致歉，因此事過境遷真的不在意，要飯黨別再秀下限，我們家族一樣支持認真負責的王委員！」

新人叔叔表示家族並不在意花圈誤植，仍支持王定宇。（圖／摘自王定宇臉書）

(中時新聞網)