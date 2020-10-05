上週五(10/2)因美國總統確診消息掀起市場震盪，加上美國9月非農就業數據不如預期，終場美股四大指數呈現下跌。中秋節期間，美國四大指數累積漲跌幅：道瓊指數+0.84%，標普500 +0.39%，那斯達克指數-0.09%，費半指數-0.95%。另外台積電ADR+0.36%，聯電ADR +1.69%。

量價及技術面：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢回穩。

（2）均線：下檔支撐為前低約12,149點附近，上檔壓力為12,700點附近。

（3）技術指標：KD開口閉合，9日K值（35）小於50，反彈有機會持續。

上週五櫃買指數上漲0.95%，收在162.05點。短線支撐為155點附近，壓力為165點附近。

觀盤重點，台股在節前季底最後交易日在法人作帳拉抬下，指數呈現上漲但收盤仍在季線之下。展望10月行情，我們認為在美國總統確診及美國選舉變數且兩岸關係緊張，加上尚有國慶連續長假因素，不利指數再持續強勢挑戰新高，但下檔因匯率及資金因素仍有一定支撐買盤，預期維持區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意5G、晶圓代工、新蘋概、二線塑化、生技、風電、運動風。

(時報資訊)