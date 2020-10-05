美國總統川普染疫，市場「黑天鵝」高飛！市場避險情緒升溫，上周美元走強，瑞銀認為，國際黃金價格可望回升。支撐金價走揚的因素有3項。但由於黃金已處於歷史高檔區，投資人宜波段操作，善控風險。

1.美聯儲政策仍然配合。最近美國最高法院的任命爭議降低了一個大規模財政刺激計畫在大選前獲得通過的可能性，美聯儲會繼續保持寬鬆政策。此外，鑒於美聯儲之前對利率長期保持在低位的立場，FED還會增加購買國債，而且重點是期限較長的債券品種，以抑制名義利率技術性上升。

2.大選結果變數仍高。4星期後的美國大選結果目前仍存在相當大的不確定性。瑞銀美國公共政策辦公室預期，民主黨候選人拜登勝選、該黨同時贏得國會兩院（即藍色浪潮）的概率達到50%，而維持現狀的概率則為35%。但是，仍可能出現有爭議性的大選結果，從而推高市場波動性並出現進入黃金、瑞士法郎、日元的避險資金流。與此同時，美元長期走勢仍然因為利率優勢較弱和高負債而承壓，因此相反利好以美元來定價的黃金。

3.全球經濟體普遍負債上升。雖然近期通膨預期（以美國十年期盈虧平衡通膨率計量）已經從八月的頂峰1.8%降至目前1.6%的水準。各國央行在開始調高利率之前，仍將願意承受一段較高通膨水準的時期 （美聯儲此前已經明確轉向了平均通膨目標）。疫情後更高負債的全球經濟體會更偏好於低利率，並容忍高膨水準，基於財政刺激的不確定性。因此黃金作為一種「實物」資產，將提供對沖通膨風險的保護。

(時報資訊)