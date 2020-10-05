一名張姓役男在入伍前夕，得知有人可以花錢進行「體檢代驗」，取得國軍醫院診斷證明書後，可以申請提役，因此花了27萬代價，請一名林姓職業人頭，果然順利取得罹患「僵直性脊椎炎」的證明，因此免去一年兵役，未料林男卻因為太常「代驗」而成為熟面孔遭軍醫院識破，整件事才因此爆發，張男也因此遭依陸海空軍刑法判處1年1個月。

根據判決書記載，張男為義務役役男，於民國106 年3 月8 日入伍服役，役期1 年，明知自己未患有僵直性脊椎炎，卻在106 年3 月4 日前某日，透過不詳管道得知林姓男子患有僵直性脊椎炎，且林男願以假冒張男，出面代替張男接受體檢。

林男孩要求張男分別以前金及後謝方式，代驗一次27萬元，分別在體檢前、以及體檢後後各交付現金12萬5000元，最後結果出爐後，再匯款2 萬元的方式，於10 6 年3 月4 日，由張男親自前往國軍桃園總醫院掛號後，再將檢查單及健保卡交付林男，由林假冒張接受體檢。

由於醫院醫護人員也未詳加查驗，導致誤信林男為張男本人，並於106 年4 月7 日出具載明患有「僵直性脊椎炎」病症之診斷證明書給林男，事後林再轉交給張男。

張男拿到診斷書後，立刻向所屬服役之陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊機 械化步兵連申請停役，承辦人員再報請國防部陸軍司令部審核而依「常備兵現役

病傷殘廢停役檢定標準」第128 項之規定核定准予停役，並准予停役之不實事項登載於陸軍司令部核定因病停役人員名冊之公文書及核頒停役令，以此方式免除剩餘職役。張男即以此方式提早於106 年6 月10日停役而免除職役。

因林男涉嫌當職業代驗人，事後又幫兩名役男代驗而遭到被軍醫院識破，這起貍貓換太子事件才因此曝光。法院依犯陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽疾病罪及公務員登載不實罪判處1年1月。

(中時新聞網)