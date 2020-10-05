美國總統川普感染新冠肺炎住院，4日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜。

美國總統川普感染新冠肺炎住院，4日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜。

美國總統川普感染新冠肺炎住院，昨（4）日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜，不過此舉讓醫生相當火大，痛罵川普「瘋了」，就為了這場政治秀，同車的特勤人員全部要隔離14天，有些人可能死掉。

美國總統川普感染新冠肺炎住院，4日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜，不過此舉讓醫生相當火大，痛罵川普「瘋了」，就為了這場政治秀，同車的特勤人員全部要隔離14天，有些人可能死掉。（圖／美聯社）

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普2日因為新冠肺炎住進馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療，住院隔日病況好轉，他昨日又在推特上傳影片，預告將給眾人「驚喜」，隨後就搭車短暫離開醫院，以巡禮方式向醫院外的支持群眾致意。

美國總統川普感染新冠肺炎住院，4日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜，不過此舉讓醫生相當火大，痛罵川普「瘋了」，就為了這場政治秀，同車的特勤人員全部要隔離14天，有些人可能死掉。（圖／美聯社）

不過此舉讓醫生相當感冒，華特里德國家軍事醫學中心的主治醫生菲利浦（James Phillips）在推特開罵，砲轟坐在車內、陪同川普外出的每一位特勤局人員都因此必須隔離14天，痛批川普此趟行程完全「沒必要」，應川普要求配合這場政治秀，特勤人員可能因此生病、死亡，「真是瘋了。」

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

菲利浦也分析，川普搭乘的那輛黑色SUV座車不只具備防彈功能，還能阻隔車外的化學物質攻擊，這代表車內的新冠病毒傳播風險提高，菲利浦在推文中驚呼，川普「不負責任的態度令人震驚」，「我的心與被迫演出的特勤局人員同在。」

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

另據《國會山莊報》（The Hill）報導，根據現場支持者拍攝的畫面，座車內的川普似乎戴著布製口罩，車內的特勤局人員則是戴上N95口罩。

此外，也有人指出，川普搭車外出似乎違反了馬里蘭州的公共衛生指南，該州規定感染新冠肺炎的患者必須隔離。

(中時新聞網)