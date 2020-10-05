美國總統川普感染新冠肺炎住院，昨（4）日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜，不過此舉讓醫生相當火大，痛罵川普「瘋了」，就為了這場政治秀，同車的特勤人員全部要隔離14天，有些人可能死掉。
美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普2日因為新冠肺炎住進馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療，住院隔日病況好轉，他昨日又在推特上傳影片，預告將給眾人「驚喜」，隨後就搭車短暫離開醫院，以巡禮方式向醫院外的支持群眾致意。
不過此舉讓醫生相當感冒，華特里德國家軍事醫學中心的主治醫生菲利浦（James Phillips）在推特開罵，砲轟坐在車內、陪同川普外出的每一位特勤局人員都因此必須隔離14天，痛批川普此趟行程完全「沒必要」，應川普要求配合這場政治秀，特勤人員可能因此生病、死亡，「真是瘋了。」
菲利浦也分析，川普搭乘的那輛黑色SUV座車不只具備防彈功能，還能阻隔車外的化學物質攻擊，這代表車內的新冠病毒傳播風險提高，菲利浦在推文中驚呼，川普「不負責任的態度令人震驚」，「我的心與被迫演出的特勤局人員同在。」
另據《國會山莊報》（The Hill）報導，根據現場支持者拍攝的畫面，座車內的川普似乎戴著布製口罩，車內的特勤局人員則是戴上N95口罩。
此外，也有人指出，川普搭車外出似乎違反了馬里蘭州的公共衛生指南，該州規定感染新冠肺炎的患者必須隔離。
文章來源：'INSANITY' Walter Reed Covid doctor slams Trump for ‘risking lives for political theater’ as everyone in drive-by ‘must quarantine’
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。