網友討論。

近來兩岸關係緊張，對岸軍機不斷侵擾，造成我國國民對海峽上空是否安全出現疑慮，國防議題也成討論焦點，其中台北市議員徐巧芯提出兵役改制的議題，更引起熱議；而有網友發現，從外媒的全球軍火評比中，台灣的軍力比起5年來慘跌了12名，直呼這些年花大錢跟美國買軍購「通通都白買了！」

網友引述美國「商業內幕」依據全球軍力排名權威「全球火力」（Global Firepower）每年公布的「全球軍力指數」資料，台灣的軍力在國際上的排名從2015年的第15名，到今年竟已經跌落到第27名，直呼這些年來台灣改成募兵制後，不停的花大錢跟美國購買軍火，從結果上來講根本就是在「白花錢」！

這個統計出來後引來許多網友討論，紛紛表示「蔡英文買的從受訓到裝備到一線估計還要幾年時間」、「排名擺在那邊，退步就認了吧」、「募兵制在台灣本質上不可能順利推動」、「如果計算蟑螂網軍的話，台灣穩坐第一」。

但也有網友認為這份排名有失公允，並舉出今年的排名中，台灣排名26名、泰國23名、加拿大24名，但是台灣不管在總軍人、戰機、攻擊直升機、坦克、裝甲車、潛艦、巡防艦等軍火數量上都勝過泰國與加拿大，加拿大甚至在國防預算上也贏過泰國，但是排名上卻沒有參考實際數字，讓人相當疑惑他到底是用甚麼作為排名依據。

(中時新聞網)