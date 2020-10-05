義甲又出現新冠肺炎受害者，這次是拿坡里有兩位球員Piotr Zielinski、Eljif Elmas被檢測陽性，在地方政府的禁令下，他們周日與尤文圖斯的比賽也沒得踢。離譜的是比賽不是取消、不是延後，而是被裁定「尤文圖斯3比0擊敗拿坡里」，尤文爽賺1場勝利與3顆進球。

美媒ESPN報導，拿坡里因為有隊員染病，地方政府禁止他們離開坎帕尼亞大區，要求所有隊員隔離，並且偷跑者將以刑事罪起訴。拿坡里無法脫身，只好請求比賽延期，然而尤文主席不同意：「我們除了是運動員也是好公民，一切要照規定來。」

明知拿坡里動彈不得，尤文球員還是裝模作樣進場暖身，教練把先發陣式擺好。開踢時間經過45分鐘，由於對手缺陣，聯盟依規裁決尤文3比0獲勝！前陣子羅馬踢平維羅納，賽後羅馬被發現派上一位超齡的U-22選手，比賽被改判維羅納3比0獲勝。

義甲3月被體育部下令停賽時還偷踢了6場球，偷踢的球隊也包括尤文，現在尤文又變得很守規矩了。隨後義大利疫情一度失控，目前仍以拿坡里所在的坎帕尼亞大區(義國南部)較嚴重，全國累積32萬人染病，死亡人數3.5萬人是世界第6。

(中時新聞網)