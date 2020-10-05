高雄一名劉女生男子，去年二月透過包養網，花1萬元約一名登錄19歲的女子小美（化名），到摩鐵性交易，事後卻被依與未成年女子性交罪嫌起訴，但劉男喊冤說，小美赴約時打扮成熟，根本不知道她只有15歲，而且交易當天有問過小美是否滿18歲，對方也回答「是」，高雄地院審理後，認定劉男確實不知小美的實際年紀，判處無罪，案經上訴，高雄高分院駁回，可上訴。

起訴書指出，劉男去年2月中旬透過「甜心寶貝包養網」），認識年僅15歲的小美，2人談妥以1萬元價格，相約到摩鐵開房間，事後警方循線追查，檢方依與14歲以上、未滿16歲之女子性交罪嫌，將劉男移送。

劉男向法官供稱，當時不知道小美未成年，且對方也稱已滿18歲，由於小美當天打扮成熟、又揹名牌包，很難辨識她只有15歲，而且該包養網站有限制必須滿18歲才能加入，當時小美的資料登錄為19歲。小美審理時證稱，確實沒有告知劉男自己才15歲，赴約當天她化妝、揹名牌包，連自己都覺得像18歲。

法官審酌小美在網站登錄的資料為19歲，且實際身高155公分、體重45公斤，與成年女子相當，精心打扮後、乍看之下跟大學生無異，因此無法認定劉男知情，判處無罪。檢方上訴高雄高分院二審，法官認定劉男確實不知情，駁回檢方上訴。

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(中時新聞網)