宜蘭南方澳大橋斷橋發生一年後，終於重建有望。今天上午蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，將前往蘇澳港第13號碼頭，主持南方澳新橋原地重建動土典禮，未來的新橋將以南方澳著名的「鯖魚」為意象設計，以鯖魚的魚頭、魚身及魚尾納入設計意象，採懸臂工法混凝土建造，施工期2年，預計2022年10月前竣工通車。

新建的南方澳跨港大橋橋梁全長595公尺，主橋全長300公尺，二側引橋分別為港區側200公尺及豆腐岬側95公尺。設計時的耐久年限高達100年，以安全、美觀及施工快速為根本，採用、抗鹽分腐蝕及耐震7級等現行橋梁規範最高等級設計標準。

新橋的橋面寬度，包括引道約13至14.6公尺寬，景觀設施最寬處達20.2公尺，重建經費8.14億元，預計9月開工，工期24個月，預定2022年10月前竣工。

去年10月南方澳跨港大橋斷裂，造成6名移工身亡，對地方觀光、交通造成影響，交通部長林佳龍宣布事發後3年內完成新橋，並由蘇花改工程處代辦重建，並敲定原址重建。

(中時新聞網)