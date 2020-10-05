湖人前鋒詹姆斯持球切入禁區，熱火中鋒梅耶斯里歐納德只能拉人犯規。(美聯社)

Jimmy Butler muscles it in to get to 40!#NBAFinals on ABC pic.twitter.com/LltwLG0f8t — NBA (@NBA) October 5, 2020

(10：12更新) 就算熱火仍少阿德巴約、卓拉吉奇兩大主力助陣，靠吉米巴特勒就對了！巴特勒5日拿下40分、13助攻與11籃板的季後賽生涯首次大三元，熱火最後以115比104強壓湖人，總算拿下今年總冠軍賽首勝(2敗)，雙方G4將於7日進行。

兩隊5日仍排出跟G2同樣先發陣容應戰，沒想到熱火發揮速度與移位優勢，開賽就打出12比2，且一度領先到11分，反觀湖人失誤不斷，首節就有10失誤，幸好庫茲馬與馬基夫莫里斯提供適時火力，打完首節，湖人23比26落後。

湖人次節一開始就靠莫里斯三分球追平，首節沒得分且背兩犯的安東尼戴維斯，也隨即連取5分，熱火卻靠吉米巴特勒領軍打出11比0，戴維斯更吞第3犯，湖人意外派出「奇兵」J.R.史密斯追分，上半場結束，湖人仍以54比58落後。

下半場一開始熱火打出10比0猛攻，除了讓安東尼戴維斯吞第4犯，更擴大領先到14分，湖人直到下半場打了4分多鐘，才靠波普三分球開張，湖人雖回應8比0，熱火仍靠歐利尼克三分外線再次拉開，前3節打完，熱火85比80領先。

馬基夫莫里斯末節開始就連進兩顆三分球，帶起湖人又是一波8比0，反以91比89超前，不過熱火也回應8比0，就算湖人仍不放棄，可是吉米巴特勒完全接管熱火所有攻勢，他在最後1分12秒切入取分，幫助熱火提前底定勝局。

吉米巴特勒賣命打了45分鐘，投20中14、罰14中12，簡直用一己之力幫熱火贏球，赫羅與歐利尼克各有17分；湖人以詹姆斯25分、10籃板與8助攻表現最佳，卻發生8失誤，馬基夫莫里斯與庫茲馬各有19分，安東尼戴維斯15分，其中末節得分掛零。

(中時 )