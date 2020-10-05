台股累計今年初開盤迄9月30日共182個交易日，集中市場總成交值為34兆7,829.05億元，市場日均值為1,911.15億元，股票成交量週轉率為84.09％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：半導體股、面板股、航運股、綠電概念股、轉機股等，預期本周台股指數區間為12,200-12,800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國科技陸續止跌，特別是指標特斯拉馬斯克提到未來出貨目標大幅成長，股價有機會擺脫電池日後下跌壓力，FAANG個股也在季線附近出現低接買盤。

2.聯準會股主席鮑爾將寬鬆政策延長至2023年，並預言容忍通膨在某些期間升破2％目標不急於升息，浮濫的資金終究還是會回到金融市場；美國國會紓困金方案也可望在兩黨激烈辯論調整後過關，而且川普在選前勢必全面政策利多挽救選情。

3.10月15日台積電將舉行法說會，第3季科技股受惠疫情筆電需求熱絡，半導體則因中美關係惡化，台灣獲得轉單商機，加上面板、太陽能等營運轉機強大，法說前市場預期樂觀。

(工商 )