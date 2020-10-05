台股9月30日全體上市公司總市值為38兆1,129.07億元，較前周五（9月25日）總市值增加8,553.12億元，周增幅為2.30％。康和投顧預期本周指數將在12,200-12,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：矽晶圓股、PA股、面板股、PCB、板卡股、風力概念股、自行車股、航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3Q以來相關經濟數據透露整體經濟復甦，且持續有優於預期的表現，FED上修今明兩年GDP成長率中位數預期由-6.5％/5.0％至-3.7％/4.0％、PCE通膨率中位數由0.8％/1.6％至1.2％/1.7％，並下修2020/2021失業率中位數由9.3％/6.5％至7.6％/5.5％，顯示美國經濟持續穩健位於復甦軌道之上。

2.經濟部公佈8月份外銷訂單金額達454.9億美元，年增率由7月份之12.4％續增至13.6％，為連續六個月正成長之亮麗成績，且創2011年以來同月最大增幅，亦為2018年2月以來單月最大增幅，其中通訊產品及電子產品雙雙創下歷史單月新高紀錄，顯示國內經濟基本面表現持續亮麗，已明顯擺脫新冠疫情對於國內產業界之明顯衝擊。

3.美國眾院民主黨團推動之2.4兆美元的經濟刺激方案，雖仍需經過兩黨協商及參眾兩院進行表決，但預計前波補助陸續到期後，無論市場、雇主、勞工或個別家庭皆需要進一步補貼方案，預計此2.4兆美元法案通過後可望再為近期陸續反彈股市或未來經濟發展復甦注入一劑強心針。

(工商 )