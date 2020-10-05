全球各國經濟紛紛從谷底爬升，高收益債市具較高殖利率及基期低，過去五個月吸引國際資金不斷流入，買氣熱絡，其中看好2021年美國企業獲利將出現較大幅度增加，有利單筆或分批進場，逢低布局美國高收益債基金。

根據JPMorgan統計，國際資金從4～8月已連續五個月流入高收益債市，5月單月吸金205億美元，為歷史最高紀錄，其次為4月171億美元，6～8月也分別流入65、88、53億美元，均高於過去五年平均。瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊指出，預計聯準會可能祭出更多強勁刺激政策，支撐美國經濟表現，有助美國企業營運跟獲利成長，2021年S&P500企業樂觀看待。

第二季美國高收益債基金吸金421億美元，主因是美高收規模大、流動性佳、可投資標的多，目前全球高收益債發行量約2兆美元，美高收債就占逾六成。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美國高收益債利差維持平穩未擴大，代表市場信心仍強，美林牛熊指數也顯示市場情緒未呈現極度變化，景氣有觸底回升跡象，短期經濟風險可控，市場重返高息需求，有利於收益型資產的表現，高收債的息收優勢，後市仍可期。

台新優先順位資產扺押高收益債基金經理人尹晟龢認為，美國度過二波疫情考驗，聯準會不鬆懈，釋出未來一段較長時間將維持在零利率，低利率維持不變，刺激風險性資產上揚。高收債因企業助財報轉佳，且公債殖利率偏低，尋求收益資金紛紛湧入高收債，為推升高收債動力。

瀚亞投資強調，以長期評價面來看，美高收益債仍具吸引力及投資價值，經歷第二季全球債市大跌後，已迎來強勢反彈，不過就利差角度與全球金融環境來看，未來美高收益債仍具有利差收斂空間，資金也依舊充沛，後市行情可望續熱。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)

(時報資訊)