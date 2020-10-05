美國駐北京大使館9月中旬證實，大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）會在10月初卸任並離開北京。「美國駐華大使館」官方微博4日上傳布蘭斯塔德及其夫人的告別影片，他們用中文說「謝謝，後會有期」。

布蘭斯塔德4日飛回美國，返回家鄉愛荷華州，結束大使工作。美國駐華大使館微博上載布蘭斯塔德及夫人的告別影片，其中有多張二人在中國大陸各地參訪的照片。

影片中，布蘭斯塔德強調他對中國人民及中國文化的深深讚賞是絲毫未變。布蘭斯塔德又表示，他在中國吃過一些最好的美食，甚至學會包餃子，亦去過26個省份和地區，例如，在甘肅沙漠騎駱駝外，也在雲南與二戰期間和「飛虎隊」一起作戰的中國老兵會面。

他認為，與中國人見面，聽他們個人故事，是工作一大榮幸，他和太太即將返國，他永遠不會忘記。布蘭斯塔德最後以用中文說出「謝謝，後會有期」。

早前媒體報導，布蘭斯塔德透露自己決定卸任主要是家庭和個人原因。回到美國後，他將以義工的身份協助、支持川普的總統競選，但不會正式加入競選團隊。對此，外界視為「另類召回」。

布蘭斯塔德指，過去三年取得重要進展，但仍有許多工作要做。他又承認，在美中關係中，目前是一個充滿挑戰的時刻，美方努力重新平衡關係，使之更加公平和對等。

(旺報 )