(更新指數)電子、金融類股帶頭衝，台股開盤跳高，一度漲逾87點，攻上12600點關卡。台積電也未受紐約股價影響，漲破1%，一度達438元。

台幣兌美元開盤也上揚，隨著台股走高，早盤大升2.06角，再破29元關卡，暫報28.92元兌1美元。上周三收盤時，台幣收29.126元兌1美元。

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今天(5日)是中秋連假過後、10月首個交易日，台股上周收盤後傳出美國總統川普(Donald Trump)染疫，那斯達克、費城半導體等指數重挫，台積電ADR也跌2.2%，台股期指卻反向小漲。多位專家認為，10月國內外政經局勢變數多，大盤預期會在12000至12900點區間震盪。

川普1日於推特宣布他和妻子梅蘭妮雅(Melania)確診，全球股市應聲下跌，台股由於在此消息之前就收盤，小漲47.88點，周線也翻紅，但連假前交易清淡，成交量僅1361.01億元，加上月線連２黑，今日是否跟進美股拉回修正受矚目。

康和證券投資總監廖繼弘指出，台股9月收小黑，月K線連續2個月收帶上下影線的小黑線，顯示大盤13000點有壓力，但下方8月低檔12,144點有支撐。

統一投顧董事長黎方國表示，對10月行情看得比較保守，主要是美國兩黨的刺激方案，在選前已經無望推出，而大選逼近，會持續出奧步，金融市場將劇烈震盪；再加上全球確診人數恐會大幅攀高，以及10月15日英國脫歐將會徹底攤牌，與歐盟會發生無協議脫歐，保守看10月指數低檔可能會跌破萬二，指數區間在半年線約11,849點到季線約12,600點。

(中時新聞網)