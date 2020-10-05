每個人都有自己的宗教信仰，倘若是強迫他人恐怕有害彼此的關係。一名妻子為了能和丈夫「來世能一起上西方極樂世界供續前緣」，因此每個月給3萬元的供奉金、2萬買動物放生，丈夫也必須與她一同前往精舍聽師父講解佛經，妻子卻在某日發現丈夫偷看謎片，令她不解大罵道「萬惡淫為首！不要再看淫穢物品」。

妻子在臉書社團《靠北婚姻2.0》匿名發文道「老公又再偷看淫穢物品迷片被我抓到，萬惡淫為首！」她表示，每月老公都會與她在精舍師父講解佛經，她要求丈夫不得看淫穢物品去除邪念、不殺生吃素，這才能做善事結善果，但老公卻不斷地「破戒」，尤其近期又對師父相當不尊重，讓她相當氣憤。

一名妻子於臉書社團匿名抱怨丈夫看謎片，但網友卻認為該名妻子該出家了。（圖／翻攝自靠北婚姻2.0）

她進一步指出，師傅也根據她們的經濟能力，每月挪出2萬買動物放生結善果；另也每月給予師傅3萬供奉金，她強調師傅有特別交代，供奉金並非他自己所用，而是運用於精舍、善事及推廣佛學上，這筆供奉金的意義在於每月累積的善果。她強調，為了與丈夫未來能在西方極樂世界供續前緣，三餐粗茶淡飯，白飯配豆腐及青菜便是一餐，所有作為都是為了將慾望降至最低，她最後期盼丈夫能夠聽信她的話，甭再質疑。

此文曝光後，不少網友都認為這一切實在是太奇葩了，紛紛勸該妻子「可以出家了」，並認為直接放生丈夫，其實也是一種功德。另也有網友認為「妳頭殼壞了，歐蜜抖虎」、「我老公還看每個月付費的A片！我支持他！他支持正版」。

(中時新聞網)