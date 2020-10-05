國民黨高雄市議員邱于軒被詐騙集團盯上，網路上有人假冒是服務團隊成員，行使不當行徑。邱于軒在臉書上提醒民眾不要上當，沒想到服務處電話卻被打爆，指名要找「正妹助理」服務。

一名陳姓女子臉書個人資料顯示「高雄市議員邱于軒員工」，居住地為高雄市，感情狀態單身、22歲，並附上Line帳號，用的還是大露事業線的火辣照片。

邱于軒接獲民眾檢舉，有人假冒服務團隊的成員，行使不當行徑，已向轄區分局報案，提醒大家勿輕易取信陌生訊息，不要受騙上當。不過，這幾日服務處電話卻被打爆，有人說要到服務處坐坐、有人要應徵志工，還有朋友要「正妹助理」服務，同事也問說這麼正的助理哪裡找，讓邱于軒哭笑不得，「啊就真的沒這個人啦！難怪網路詐騙如此猖獗，真的讓我暈倒！」

網友也提醒，這種通常是色情媒介推銷帳號或假帳號，要求買點數，網路已有很多案例，「有美女圖案的大部分都是假帳號」「看照片就知道是假員工」。

另外，也有網友歪樓表示「這個好，服務處隨時都滿滿的」「員工也太美了吧」「期待國民黨團隊的全部女生助理都是這種的」「把這正妹找出來」。

(中時新聞網)