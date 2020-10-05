就連湖人當家球星「一眉哥」安東尼戴維斯也會碰上如此尷尬的場面！當雙方打完首節，在場邊的安東尼戴維斯想跟隊友擊掌鼓勵，卻慘遭所有隊友忽視，讓他當場相當不知所措，只好乖乖用自己左手跟右手擊掌，才結束這個尷尬局面。
其實也不能怪安東尼戴維斯的隊友如此「絕情」，因為安東尼戴維斯5日在上半場，確實打得一無是處，他在上半場只打11分，2投2中，拿5分、1助攻與1籃板，除了發生5失誤與吞下3犯規，場上正負值更來到全隊最差的負17。
也因安東尼戴維斯如此失常表現，湖人上半場一路處於落後局面，隊友當然不想跟狀態如此低迷的他擊掌，免得「帶衰」自己手氣，要不是庫茲馬、馬基夫莫里斯上半場分別貢獻9分與10分，湖人上半場恐怕會處於更大的落後差距。
不過湖人得以取得今年總冠軍賽2勝0敗領先，靠著也是安東尼戴維斯前兩戰的凶猛演出，他在G1拿下34分、9籃板及5助攻，G2也拿32分、14籃板，讓他成為今年總冠軍賽MVP熱門人選，接下來就看他在下半場能否及時振作起來。
(中時 )
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