秋節4天連假結束，第一個上班日中部不少民眾就大感頭痛。今天清晨國道1號北上203K彰化戰備道，上午7點多就許傳出2件連環撞事故，第一起先是3車追撞，造成上班車潮回堵。但是事故尚未處理完，又接著有4部自小客及一部貨車撞成一團，雖然未有駕駛人受傷，但整個國道1號頓時成為大停車場，車朝一度回流8公里，目前經過疏導後仍回堵4公里，高速公路局目前仍正在全力排除狀況中。

(中時新聞網)