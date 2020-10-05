國一彰化戰備道2事故8車連環撞 車潮一度回堵8公里 09:042020/10/05 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一彰化戰備道2事故8車連環撞，車潮一度回堵8公里。(翻攝高國道高速公路局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 秋節4天連假結束，第一個上班日中部不少民眾就大感頭痛。今天清晨國道1號北上203K彰化戰備道，上午7點多就許傳出2件連環撞事故，第一起先是3車追撞，造成上班車潮回堵。但是事故尚未處理完，又接著有4部自小客及一部貨車撞成一團，雖然未有駕駛人受傷，但整個國道1號頓時成為大停車場，車朝一度回流8公里，目前經過疏導後仍回堵4公里，高速公路局目前仍正在全力排除狀況中。 (中時新聞網) #回堵 #戰備道 #連環撞 #車潮 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道中山高麻豆段車禍 廂型車7人受傷送醫 03:172020/10/05 社會 阿里山遊樂區連假人潮爆棚 攝影達人推期間限定美景 16:422020/10/04 寶島 男大生騎重機過彎狠撞分隔島 下秒摔入水溝斷頸慘死 19:462020/10/04 社會 連假最後一天 蘇花改北上出現車潮仍順暢 16:242020/10/04 生活 十一事故連爆 陸緊急宣導防控 04:102020/10/05 焦點新聞 中秋收假日國道上午順暢 預估北上車潮下午湧現 09:122020/10/04 生活 中秋收假日 省道4路段午後將現車潮 11:152020/10/04 生活 中秋收假日 國5坪林至頭城車多 17:132020/10/04 生活 拉貨潮重啟 被動元件廠續開趴 04:102020/10/05 證券．權證 15檔外資回補 後市可期 04:102020/10/04 財經要聞 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 他花1萬揪甜心嫩妹摩鐵激戰 嘿咻完才知她不是19歲 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 台北民生社區驚見身障女慘遭移工凌虐 網怒吼：肉搜出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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