流感來了怎知道？

2020突來一個新冠肺炎，讓全球陷入人心惶惶的生活，然而每一年讓台灣人、新手爸媽更害怕的是流感肆虐，路人隨便一個咳嗽，摸著大眾運輸手把或身處公共場所密閉空間，都可能意外感染，而且流感病毒傳染力更甚感冒，發病症狀也更讓人不舒服，誰都不想遇上啊！

政府新聞年年宣導防範流感，醫生年年提醒流感打疫苗，但你真的懂怎麼預防、怎麼治療、疫苗怎麼打、誰該打疫苗嗎？攸關身體健康，千萬大意不得！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最想知道的十大「流感話題」，一次通通解答給你看！

DV小學堂：流感知多少

許多人會將一般感冒和流感搞混，但其實流感是更嚴重、病毒力更強的疾病。根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，流感是一種急性並呼吸道疾病，主要靠流感病毒傳染散播，好發在台灣秋、冬時節，每年的10、11月開始一路影響至隔年3月，主要發病後症狀部分和一般感冒相似，會流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等，但流感更會伴隨著發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦感重，約莫5-7天才會痊癒。

流感病毒主要分為A、B、C、D四種，但只有A、B型會引起季節性流行，目前台灣流行的為A型流感病毒的H3N2亞型與H1N1亞型，以及B型流感病毒的B/Victoria與B/Yamagata種系等4類，目前為止最有效的預防方式就屬「疫苗施打」，政府核可疫苗除了品牌、產地不同以外，生產技術也有不同。不同於往年的是，今年除了原有的雞蛋培養疫苗，新增歐美高科技的「細胞培養疫苗」，細胞培養疫苗利用大型生物反應器產生抗原，生產時間快、品質較穩定，且沒有雞蛋過敏的疑慮，是今年的新選擇。

國內今年流感疫苗目前定在10月5日開始施打疫苗，4月已經完成採購616萬劑的疫苗，你還等什麼？快點跟小編一起去施打，手刀保衛自己的健康吧！

1-流感怎麼傳染、潛伏期和傳染期

大家都知道流感病毒的兇猛，一傳十、瞬間就能再傳百，如果沒能了解傳播途徑，感染恐怕就在一夕之間。流感病毒的傳播主要透過直接傳播、空氣傳播和接觸傳染，不論是飛沫直接接觸，或是發病患者一個咳嗽、打噴嚏，透過空氣產生懸浮粒子，就能讓人體感染，病毒量也會急速增加。

流感潛伏期（被感染至症狀出現）約1-4天，平均為2天。當一個成年人受到感染後，1、2天病毒量就會直攀高峰，而在症狀出現前1-2天，病毒就開始具有傳染力，且會持續3-5天；孩童傳染力則可達7-10天，免疫功能不全者更能長達數週、數月，病毒的傳播和後續效應往往快得讓人措手不及，所以說啊，提前做好準備、提前施打疫苗就是預防流感最重要、也最需要的一個步驟啦！

2-流感疫苗是什麼？為什麼一定要打？

流感藉由病毒傳染，主要是飛沫和接觸感染，病毒更分為多種類型，或稱為「病毒株」，變異能力強因而每年都會有新的感染，而疫苗就是透過免疫系統「記憶反應」讓體內產生預防。台灣普遍使用的「不活化疫苗」，確保病毒不會致病，因此當疫苗被打入人體，體內會先記憶這些不會發病、已經死掉的病毒株，產生免疫力，等到之後真正接觸時，免疫系統會自動辨識病毒進而產生免疫，就不會被感染。

由於今年受到新冠肺炎疫情影響，醫界專家們都呼籲今年一定要施打疫苗，因為秋冬天會有流感流行，而流感跟新冠的臨床表現差不多，如果因為沒有打疫苗而得到流感，會讓醫師難以判斷，擔心會不會是新冠肺炎。

台灣流感季節一般約於11月開始，至隔年農曆春節前後達到高峰，3月後逐漸下降。一般流感疫苗保護力約六個月左右，往年都是10月開始施打流感疫苗，醫界專家們也認為最好施打的時間是在10-12月。此外，特別是今年醫師們建議所有人不論公費或自費都可以去施打，才不用擔心秋冬遭流感及新冠夾擊。

3-流感症狀有哪些

流感的病毒威力比普通感冒更強更猛，除了同樣流鼻水、咳嗽、喉嚨痛外，常伴隨發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦感等症狀，至少2-7天才有可能好轉，咳嗽更會持續超過2周，但小朋友對於流感的反應更劇烈，還可能噁心、嘔吐，若是沒能好好治療，更會造成嚴重併發症。

4-流感怎麼預防

預防流感最有效的方法是接種疫苗，根據衛生福利部疾病管制署公開資料，流感疫苗之保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%。疫苗的保護效果也會在接種4-6個月後保護效果即可能下降，保護力一般不超過1年。在加上流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，因此建議每年均須接種1次，是全球一致性的作法。

當然，平常個人衛生習慣要做好，戴口罩、不摸眼口鼻、生活規律、保持運動習慣是必須的，有生病跡象則及早就醫治療。最重要的還是要記得每年施打流感疫苗，防範未然。

5-流感治療方法

流感威力來的猛烈，2天感染病毒後就會發病，除了施打流感疫苗外，抗病毒藥劑亦為目前治療方法。台灣目前有3種流感抗病毒藥劑，由於抗病毒藥劑在發病後48小時內使用效果最好，所以一旦出現流感相關症狀時，應儘速就醫，及時診斷用藥。避免抗藥性的流感病毒產生，大家務必依照醫師評估及處方用藥，不可自行購服。

6-打疫苗費用、自費還公費、要打幾劑

台灣疫苗分為公費、自費以及三價、四價，家裡有老有小、有慢性病患者或孕婦，疫苗問題百百種，怎麼打、誰先打究竟該如何搞懂？

2019年起，台灣已全面換成四價流感疫苗，公費對象包括學生、孩童以及醫護人員、65歲以上老年人、6個月到18歲民眾、50歲以上成人、高風險慢性病人等9大類接種對象，全面施打公費疫苗。

公費雖然僅需負擔部分費用，但等待施打時程長，今年公費施打順序尚未公布。2019年的公費流感疫苗施打順序為：第一批：國小至高中學生、醫事人員；第二批：65歲以上長者及學齡前幼兒；第三批：孕婦、高風險慢性病等對象。自費疫苗則是一劑約1000元上下，民眾可提早打、提早預防，才能建立家庭防護力。

如果是初次接種，應接種2劑，2劑間隔4週以上，每劑接種0.5mL；若過去曾接種過季節性流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可。9歲以上則不論過去季節性流感疫苗接種史，都只須接種1劑。

7-誰該打流感疫苗、誰不能打

比感冒更嚴重的流感，除了傳染力更為提升，症狀也更嚴重，現代人家庭三代同堂，家裡上有老下有小，只要一個人被感染就很有可能發生群聚感染！每年專家和政府都會針對需要加強自身的保護力的公費對象大力宣導，其實非公費對象的親友們也應該有疫苗防禦觀念，為自己和家人建立完整的家庭防護網。

為避免家庭群聚感染發生，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會先前成立「媽媽疫工隊」，宣導提高家庭保護力，一起拒絕流感到我家，家中老小接種公費疫苗，爸爸媽媽親朋好友也要及早自費施打，「公費疫苗不浪費，自費疫苗及早打」才能建立家庭防護力。

8-流感疫苗能百分之百預防嗎？

根據衛生福利部疾病管制署的資料顯示，流感疫苗保護效果雖然會根據每年疫苗株和病毒株的相符度而有所影響，但每年世界衛生組織都會預測最可能流行的病毒，讓藥廠、醫院能有效加強防護，一般來說，疫苗對於健康的成年人有70-90%的效果，對老年人來說更是降低50-60%的嚴重併發症發生，按時接種疫苗可說是目前預防流感、併發症最有效的方法。

9-流感併發症

流感和感冒一樣，都透過病毒傳染，但「流感病毒」傳染性更高、發病症狀更嚴重，連帶引起併發症更是需要提防，65歲以上老人、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者、肥胖，以及有糖尿病、心血管等慢性病患者都是高危險群，而併發症狀包括肺炎、支氣管炎、鼻竇感染、腦病變、心包膜炎、神經症狀等疾病惡化，嚴重者可能導致死亡，因此不論是世界衛生組織或市政府、專家都建議，高風險群每年應施打流感疫苗，提前避免且更能有效預防感染，大大降低併發症發生。

10-天氣和流感的關聯

一般感冒我們都知道，一年到頭只要免疫力降低都容易使人發病，好發性和季節並沒有相關，然而流感則是有「季節性」，在台灣秋、冬兩季因溫度降低，讓流感病毒更活躍，每年10月、11月開始發病的人就會變多，高峰期更是落在12月到隔年3月，且流感易有併發重症，在高峰時期前更應該提早預防、避免感染。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月01日至2020年08月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『流感話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)