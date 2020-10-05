「堵了近5個小時，帶了3盒月餅給親戚，已經消滅了兩盒。」大陸十一黃金周在疫情之後出現報復性出遊，人潮像過年，擁堵導致高速公路成停車場的場景再現。雖然景區限流75％，但假期遊客人數還是一路走高。經中國旅遊研究院（大陸文化和旅遊部數據中心）綜合測算，10月1～4日8天假期的前4天，大陸全國共接待國內遊客4.25億人次，旅遊收入3120.2億元人民幣。

「今天幾號？」「初五！」十一中秋假期過半，不少人感覺跟過年一樣。在這個特別的假期，熟悉的人流回來了，前4天多達4.25億人次出遊。在疫情防控要求下，旅遊卻有了不一樣的變化，團圓遊、周邊遊、自駕遊、無預約不出遊，成為今年大陸黃金周旅遊的新特點。

大陸國家鐵路集團有限公司公布的數據顯示，9月30日至10月3日，全大陸鐵路連續4天發送旅客人數超千萬。

有網友稱「堵了近5個小時，帶了3盒月餅給親戚，已經消滅了兩盒」，引發大家會心一笑，雖然堵，但車水馬龍的背後是國泰民安。

(旺報 )