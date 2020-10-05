香港國泰航空正全面檢視集團的業務營運，恐大規模裁員。港媒報導，3日網上傳出國泰具體裁員計劃，指國泰或將於今日對2600名員工宣布裁員計劃。有國泰空服員已表示，已有此心理準備，並為自己找好後路，未來將不再從事航空業。

港媒報導，國泰航空及旗下國泰港龍航空放棄申請第二輪保就業計劃，疑為大裁員舖路。最新網傳國泰將於周一﹙5日﹚起「派大信封」，涉及700名機師及400名國泰城員工，又指可能要裁減1500名空中服務員。國泰回覆傳媒查詢時指出，不會就坊間各種揣測及傳聞作評論。

《香港01》報導，作為香港最大僱主之一，國泰倘大規模裁員，勢引起社會廣泛迴響。報導專訪一名任職國泰數年的空服員Lydia，她表示，已對裁員作心理準備，當初公司向員工發出電子郵件稱不會申領第二輪保就業計劃時，已有同事估計，機艙服務員的各階級同事需要裁走大約四分之一。

疫情衝擊，為了節流，國泰今年2月初已推出「特別假期計劃」（Special Leave Scheme，SLS），亦即是「無薪假」安排。Lydia亦有參與該計劃，她直言，自從公司叫大家自願減薪後，不少同事已經感到心淡，又指近月公司屢傳炒人消息，同事們起初感到迷惘，但至今要找「後路」離開的都已經找到了。

Lydia又指，接近停飛半年加上參與減薪計劃，收入大受影響。入行初期的底薪大約有9000元（港幣，下同），但在「特別假期計劃」的減薪安排下，底薪已降至7000元左右，對比以往一般正常服務的薪金，幾乎大減一半。

另名現職國泰空姐的Victoria估計，公司會向「合約員工」、「3年內即將退休」以及「入職不足3年」的員工開刀，她坦言作為前線員工，不太希望公司炒人，期望公司可以因為獲政府注資而盡相應的社會責任，避免大量裁員。

Victoria也表示，目前疫情不斷反覆，相信需要等待一段較長時間、甚至是人們接種疫苗後，航空業才可復甦，屆時國泰才可重啟招聘。

(旺報 )