紐西蘭第一大城奧克蘭8日起解封 09:212020/10/05 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早宣布，紐西蘭第一大城奧克蘭近日疫情趨緩，將自8日起解除封鎖禁令。 奧克蘭先前已逐步解除封鎖，但在8月又連續爆發社區感染，使政府下令延長社交距離限制並禁止大型集會活動。阿爾登5日表示，奧克蘭至今已連續9天未公布新的社區感染病例，顯示疫情已經趨緩。目前紐西蘭依舊針對海外入境旅客實施14天居家隔離。 (工商 ) #奧克蘭 #紐西蘭 #疫情 #解封 #社區感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蓬佩奧亞洲行縮水 僅訪日本 04:102020/10/05 兩岸要聞 解封旅遊助長疫情 04:102020/10/04 專題周報 吳家錄博士保險科技研究中心 揭牌 04:102020/10/05 投資理財 川普染疫 蓬佩奧取消南韓蒙古訪問 只去日本 16:512020/10/04 國際 競選趴趴走 川普成超級傳播者 04:102020/10/05 國際大事 北京車展 承載行業復甦眾望 04:102020/10/05 兩岸新聞 張麗善禁萊豬 檢出最高罰10萬 04:102020/10/05 地方新聞 川普住院治療 病情受矚目 04:102020/10/04 全球財經 美海神補給 首降印度安達曼島 04:102020/10/05 焦點新聞 疫發不可收拾 白宮爆群聚感染 04:102020/10/04 國際大事 財經熱門新聞 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》銀行錢太多 低利九成房貸再現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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