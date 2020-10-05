紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早宣布，紐西蘭第一大城奧克蘭近日疫情趨緩，將自8日起解除封鎖禁令。

奧克蘭先前已逐步解除封鎖，但在8月又連續爆發社區感染，使政府下令延長社交距離限制並禁止大型集會活動。阿爾登5日表示，奧克蘭至今已連續9天未公布新的社區感染病例，顯示疫情已經趨緩。目前紐西蘭依舊針對海外入境旅客實施14天居家隔離。

(工商 )