台股在中秋節連假過後，加權指數5日開高在12,567.88點，雙王台積電（2330）、大立光（3008）股價皆開在盤上，帶領大盤向上攻高，指數早盤大漲百點，站上12,600點關卡。

美國總統川普確診消息，導致市場避險情緒一度升溫，所幸副總統彭斯、民主黨總統候選人拜登檢測結果皆為陰性，眾議院長佩洛西宣稱新刺激法案的部分項目已接近達成共識，四大指數跌幅收斂。

道瓊工業平均指數10月2日下跌0.48％（134.09點）、收27,682.81點。那斯達克指數下跌2.22％（251.49點）、收11,075.02點。

費城半導體下跌3.08％，AMD下跌3.61％，英特爾下跌2.35％，Nvidia下跌4.06％，台積電ADR跌2.21％、近3日漲0.36％，聯電ADR跌2.63％、近3日漲1.7％。

群益投顧指出，台股近期量能持續縮減，前一周連兩天挑戰9月24日空方缺口壓力，盤中皆遇壓回檔，日K線留下長上影線，上檔12日與月線向下穿越季線形成波段壓力，短線守住3日均線保持反彈走勢，跌破可能再往下測試箱型底部支撐。

短期國際局勢變數太多，例如美國總統大選、雙十國慶連假兩岸局勢變化，大盤可能繼續量縮格局，輕倉短作少數有資金聚焦和法人連買的個股。主流類股包括遠距辦公與宅經濟、防疫生技、節能概念、IC設計和製造。

(工商 )