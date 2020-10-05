在網路上購買寵物時真的要小心來源，中國大陸目前就傳出有小孩遭到網購的寵物蛇咬傷，沒想到竟然是劇毒青竹絲，小孩子差點險些喪命。

根據《澎湃新聞》報導指出，一名居住在吉林省長春市的13歲兒童，9月21日時告知母親自己遭到蛇咬傷，而且並非是一般的寵物蛇，而是帶有劇毒的雲南竹葉青，母親聽聞消息後，隨即將小孩帶往住家附近的醫院，沒想到醫院竟然沒有血清可以治療，最後在四處打聽之下，才帶小孩趕往長春市中心醫院注射血清。

沒想到抵達醫院後，醫生表示小孩年紀太小，施打血清的話很有可能會過敏，要母親再把小孩帶到長春市兒童醫院治療，抵達後，醫院不管是施打血清、施打破傷風，均造成小孩嚴重過敏，做血漿替換也是有嚴重排斥反應，直到做血液過濾才獲得好轉，在鬼門關前走一遭的小孩，也因為這串治療流程大吃苦頭。這串複雜的治療流程，光是醫療費就高達人民幣十多萬元。

醫生表示，如果再晚點送到，小孩很有可能就會面臨截肢、甚至是更嚴重的後果。後來小孩也對母親坦承，這條雲南竹葉青是他花300元從網路上購買的，目前小孩接受治療後，順利的在9月27日離開急診病房，進入一般病房留院觀察。而家屬也在小孩病情穩定後，前往派出所報案，預計向賣家提出訴訟，要求他出面解釋為何販售劇毒生物給未成年兒童。

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(中時新聞網)